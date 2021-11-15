Военные отбуксировали подлодку проекта 633 С-49 в музей в Балаклавской бухте в Крыму

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Военные отбуксировали историческую подлодку проекта 633 С-49 в музей со скрытой в скале гаванью для субмарин в Балаклавской бухте в Крыму, сообщили журналистам в Минобороны России.

"Дизельную подлодку проекта 633 доставили из Севастополя в бухту Балаклава. Она займет почетное место в сухом доке в качестве музейного экспоната, который заранее реконструировали и подготовили военные строители", - отметили в ведомстве.

По данным министерства, предварительно моряки Черноморского флота провели пробную транспортировку полностью музеефицированной и поэтому неуправляемой субмарины. Два буксира доставили ее со стапелей Севастопольского морского завода в Южную бухту. Затем, получив благоприятный прогноз погоды, подлодку вывели из Севастопольской гавани и отбуксировали в бухту Балаклава.

К 9 мая 2021 года специалисты военно-строительного комплекса Минобороны завершили первый этап восстановления и обновления музейного комплекса. Теперь экспозиция противоатомной подземной базы в толще скалы в Балаклаве (некогда совершенно секретного объекта для укрытия и ремонта подлодок) дополнена мультимедийными технологиями, световыми, звуковыми и декорационными решениями, а также оригинальными инсталляциями с использованием подлинных экспонатов и артефактов.

Субмарина С-49 была спущена на воду в 1961 году по проекту 633. Позже подлодку переоборудовали по проекту 633РВ для испытаний ракето-торпед "Водопад". Несла службу в составе Черноморского флота до 1995 года. С 1995 года переделана в плавучую зарядную станцию. Исключена из состава флота в 2019 году.