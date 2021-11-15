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В аэропорту Анадыря из-за непогоды более чем на четыре часа задержали три рейса

Речь идет о самолетах, следующих в Залив Креста, Лаврентия и Петропавловск-Камчатский

ТАСС, 15 ноября. Вылет трех самолетов из аэропорта им. Ю. С. Рытхэу, расположенного в Анадырском районе Чукотки, задержан по метеоусловиям, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Более чем на четыре часа задержаны рейсы в Залив Креста, Лаврентия и Петропавловск-Камчатский.

Сейчас Чукотка находится в зоне влияния циклона. В понедельник он принес на полуостров метель, ветер с порывами до 25 м/с. В настоящий момент в Анадыре идет снег, скорость ветра - около 9 м/с. В региональном управлении МЧС России по Чукотскому автономному округу предупредили о дальнейшем ухудшении погодных условий.

Аэропорт имени Рытхэу - международный аэропорт федерального значения совместного базирования в Анадыре.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
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