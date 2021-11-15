Несколько рейсов задержали в хабаровском аэропорту из-за погодных условий

ХАБАРОВСК, 15 ноября. /ТАСС/. Вылеты в несколько населенных пунктов задержаны в хабаровском аэропорту по метеоусловиям в пунктах назначения. Об этом сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

"По метеоусловиям аэропортов назначения задержаны следующие рейсы: <…> 403 Хабаровск - Николаевск-на Амуре - Аян за 11.11.2021. Вылет назначен на 16.11.2021 на 8:10. <…> 405 Хабаровск - Аян - Нелькан за 14.11.2021. Вылет назначен на 16.11.2021 на 8:10", - говорится в сообщении.

Также задержаны вылеты в Николаевск-на-Амуре, Охотск и в столицу Чукотки Анадырь.

По данным Дальневосточного Гидрометцентра, скорость ветра в северных районах сейчас достигает 14 м/с. В Николаевском районе днем ожидается мокрый снег, в Охотском районе также мокрый снег.