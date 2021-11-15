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Движение транспорта частично ограничили на Колыме из-за циклона

Ограничение будет действовать с 8:00 15 ноября и до 10:00 16 ноября

ТАСС, 15 ноября. Движение автобусов и большегрузов ограничено на межмуниципальной дороге Магадан - Балаганное - Талон на Колыме из-за циклона, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"Ограничение по погодным условиям будет действовать с 8:00 15 ноября и до 10:00 16 ноября. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области просит водителей при возможности воздержаться от поездок по автомобильным дорогам, имеющим перевальные участки", - сказали в пресс-службе.

Власти Магаданской области устраняют последствия снежного циклона. Круглосуточная уборка снега в областной столице идет в усиленном режиме. Сейчас в Магадане идет дождь со снегом, скорость ветра - около 2 м/с.

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РоссияМагаданская область
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