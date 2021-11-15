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Облачную погоду с прояснениями ожидают в Москве 15 ноября

Столбики термометров опустятся до нуля градусов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до нуля градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от минус двух градусов до нуля, местами гололедица. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до минус пяти градусов.

Ветер северный, северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет повышенным и составит около 762 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться от минус пяти градусов до нуля. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус восьми градусов.

По данным Гидрометцентра, желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве до 21:00 понедельника из-за ветра и до 10:00 вторника в связи с прочими опасностями. В Подмосковье желтый уровень опасности объявлен до 21:00 понедельника из-за ветра и до 10:00 вторника из-за гололедицы.

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