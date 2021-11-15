В Красноярске приостановили работу полигона ТКО из-за превышения объемов отходов

КРАСНОЯРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Работа полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) "Шинник" была приостановлена из-за превышения объемов отходов и концентрации химических веществ на территориях рядом с ним. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службы региональной прокуратуры.

"Вопреки требованиям закона, предприятие (компания "Экоресурс" - прим. ТАСС) условия проекта не выполнило, допустило превышение объема складированных отходов более чем на 2 млн куб. м. Переполнение полигона твердыми бытовыми отходами и непроведение биологической рекультивации земельного участка привело к невозможности формирования почвенного покрова и восстановления его функций", - сообщили в прокуратуре, добавив, что на прилегающих территориях в почве зафиксировано превышение меди в 21 раз, никеля - в семь раз, нефтепродуктов - в 6,2 раза. Работа полигона "Шинник" была приостановлена.

В ведомстве также сообщили, что, согласно договору аренды, компания "Экоресурс" могла максимально захоронить на участке в 68 га порядка 3 млн куб. м отходов IV-V классов опасности. По факту нарушений правил обращения экологически опасных веществ и отходов возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 247 УК РФ). Также в суд направлен иск о взыскании с компании вреда за ущерб окружающей среде на сумму 154 млн рублей.

Компания "Экоресурс" занимается сбором, транспортировкой и обезвреживанием отходов I-V классов опасности.