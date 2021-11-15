ЦВО передал первую партию из 200 баллонов кислорода в медучреждения Сибири

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) передали первую партию медицинского кислорода, состоящую из 200 баллонов, в больницы Хакасии и Тувы. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой округа.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина и указаниями министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Республике Хакасия, передали более 200 баллонов газообразного кислорода для обеспечения медицинских учреждений в Республиках Хакасия и Тыва", - говорится в сообщении.

Для подготовки кислорода на территории воинского подразделения был развернут кислородно-добывающий комплекс и организовано круглосуточное дежурство. За сутки комплекс способен накапливать до 1 тонны жидкого кислорода или 120 баллонов газообразного. Сейчас в накопительных резервуарах более 5 тонн жидкообразного кислорода.

Передача кислорода осуществляется по заявкам от медицинских учреждений в объемах, необходимых для лечения пациентов.

ЦВО уже помогает медицинским учреждениям Хакасии. Для лечения больных с коронавирусной инфекцией в регион были направлены врачебно-сестринские бригады, которые оказывают помощь в четырех больницах. Также округ уже передал более 30 тонн кислорода больницам российских регионов.