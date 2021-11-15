Новосибирский Роспотребнадзор заявил о росте тестирования на ковид почти за 50% за неделю

НОВОСИБИРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Объемы тестирования на коронавирус в Новосибирской области, которая вошла в число пяти регионов РФ со сложной ситуацией с COVID-19, за неделю выросли практически на 50% по сравнению с прошлой неделей - до 68 тыс. тестов, сообщил в понедельник на оперативном совещании областного правительства руководитель территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов.

В пятницу, 12 ноября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции за последнюю неделю осложнилась в пяти регионах России - это Амурская, Иркутская, Новосибирская, Рязанская, Томская области. По словам Голиковой, на тепловой карте портала стопкоронавирус.рф они перешли из оранжевой в красную зону.

"Что касается тестирования, резко выросло у нас количество проведенных тестов. За прошедшую неделю более 68 тыс., и показатель на 100 тыс. населения составляет 298, а если сравнивать с предыдущей неделей, то рост практически на 50%. То есть темпы очень хорошие, наращиваются, что позволяет находить и выявлять своевременно заболеваемость новой коронавирусной инфекцией", - сказал он.

Щербатов отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе сложная и напряженная, однако за неделю темпы прироста заболеваемости снизились как в Новосибирске, так и в Новосибирской области. "За прошедшую неделю [выявили] 2 806 случаев, что больше предыдущей недели практически на 5%", - пояснил он. На прошлой неделе темпы составляли 15%.

В свою очередь, глава областного Минздрава Константин Хальзов сообщил, что за последние сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 402 жителей Новосибирской области, всего коронавирус выявили у 76,7 тыс. жителей региона.

Ситуация с заболеваемостью ковидом в области остается сложной, ежедневно в регионе выявляют около 400 новых случаев. С 12 октября в области введена обязательная вакцинация работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финорганизаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. С 10 ноября прививаться от COVID-19 в регионе обязали также курьеров и работников гостиниц. В регионе действуют ограничения на заполняемость залов в культурных и спортивных учреждениях - не более 50%. С 30 октября действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении массовых мероприятий, с 12 ноября предъявить код будет нужно и для посещения ресторанов и кафе, а также баз отдыха и санаториев. На конец прошлой недели в Новосибирской области от коронавирусной инфекции вакцинированы более 30% населения.