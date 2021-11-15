Власти Хабаровского края поддержат коренные народы из-за низкого вылова рыбы

ХАБАРОВСК, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края окажут поддержку представителям коренных малочисленных народов Севера из-за низкого вылова рыбы в Амуре. До некоторых районов рыба практически не дошла. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев на совещании в краевом правительстве, видеозапись которого опубликована в его Telegram-канале в понедельник.

Вопрос о сохранении рыбы в Амуре стоит остро последние годы. Оставшиеся в Амурском бассейне дикие популяции тихоокеанского лосося страдают от перелова и браконьерства, рубок леса по берегам рек, проектов по разработке золота и других полезных ископаемых.

"Плохой ход во время лососевой путины в этом году. <…> Для сравнения в 2015 году у нас добывалось 25 тыс. тонн, в этом году не набралось и 6 тыс. - самый низкий объем за последние [шесть] лет при первоначальном прогнозе в 13 тыс. тонн. Коренные малочисленные народы Севера, которые у нас проживают в Амурском, Нанайском, Хабаровском районах, практически не смогли заготовить рыбу в необходимых объемах. Я считаю, что мы должны оказать помощь людям, обеспечить рыбой тех представителей коренных малочисленных народов, которые остались без кеты, потому что рыба до них фактически не дошла", - сказал Дегтярев.

Он поручил заместителю председателя правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Вадиму Сабурову организовать адресную помощь населению из числа КМНС. "Люди на грани, я вам скажу. <…> Голода, наверное, громко сказать, но то, что они не смогли заготовить традиционно необходимое количество рыбы, - это очень болезненный вопрос", - отметил глава региона.

Он также поручил подготовить предложения по введению дополнительных ограничений промысла лососевых для сохранения их популяции в Амуре. Дегтярев напомнил, что ранее на Амуре вводились ограничения по орудиям лова, по срокам вылова, но тенденция снижения объемов добычи рыбы сохранилась.