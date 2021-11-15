В Якутии в группе людей, незаконно добывшей диких животных, выявили правоохранителей

ЯКУТСК, 15 ноября. /ТАСС/. Группа из пяти человек, незаконно добывшая диких северных оленей и соболя, выявлена в Якутии в результате рейдов в Нюрбинском районе. После проверки документов среди них выявили сотрудников федеральных правоохранительных органов, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального Минэкологии.

Уточняется, что рейдовые мероприятия госинспекторами Нюрбинского комитета государственного экологического надзора и спецотряда "Запад" Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков проводили с 30 октября по 9 ноября. Рейд провели для усиления охраны диких северных оленей лено-оленекской популяции в ходе их миграции.

"В ходе рейда проверены более 50 охотников, составлены 22 административных протокола, из них по части 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ ("Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира") - три, по ст. 8.39 ("Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях") - семь, по части 1 ст. 8.37 - 12. Изъяты 16 орудий охоты, а также незаконно добытые продукции охоты: 14 туш дикого северного оленя, туша глухаря и соболя. Из них 13 особей дикого северного оленя и одна особь соболя добыты группой лиц в количестве пяти человек на территории зоны абсолютного покоя (местность Ого-Унуохтаах) ресурсного резервата "Сюгджэр". При проверке документов выяснилось, что среди данных лиц имеются сотрудники федеральных правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Материалы дела переданы для проведения доследственной проверки в порядке ст. 143-144 УПК РФ в отдел полиции МВД РФ по Нюрбинскому району и в Следственный комитет РФ по региону по признакам состава преступлений, предусмотренных ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота") и 262 УК РФ ("Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов").