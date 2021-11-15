Мурашко: медиков, которые советуют не вакцинироваться от ковида, в России немного

"Да, мы знаем о такой категории врачей, но, слава богу, она немногочисленна. В конце концов, медики - такие же люди, как и все. Среди них могут быть и заблуждающиеся, и недостаточно профессиональные", - сказал он.

Кроме того, есть те, которые просто не думаю о последствиях, добавил Мурашко. "Совершенно безрассудный подход к своему и чужому здоровью. Да, любой препарат, в том числе вакцина, имеет профиль риска. Но квалифицированный врач обладает знаниями, силами, иными инструментами, чтобы предугадать возможные последствия, профилактировать их, а в случае необходимости - помочь. Это разумно. При этом нельзя забывать, что сам ковид несет намного более серьезную угрозу", - подчеркнул министр.