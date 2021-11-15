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Мурашко: медиков, которые советуют не вакцинироваться от ковида, в России немного

Министр здравоохранения отметил, что "есть те, которые просто не думаю о последствиях"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Категория медработников, которые не советуют гражданам вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции, немногочисленна, заявил в интервью ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Да, мы знаем о такой категории врачей, но, слава богу, она немногочисленна. В конце концов, медики - такие же люди, как и все. Среди них могут быть и заблуждающиеся, и недостаточно профессиональные", - сказал он.

Кроме того, есть те, которые просто не думаю о последствиях, добавил Мурашко. "Совершенно безрассудный подход к своему и чужому здоровью. Да, любой препарат, в том числе вакцина, имеет профиль риска. Но квалифицированный врач обладает знаниями, силами, иными инструментами, чтобы предугадать возможные последствия, профилактировать их, а в случае необходимости - помочь. Это разумно. При этом нельзя забывать, что сам ковид несет намного более серьезную угрозу", - подчеркнул министр.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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