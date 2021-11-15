Мурашко: нужного уровня привитого от ковида населения надо добиться за несколько недель

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Кампанию по достижению необходимого уровня вакцинированного от коронавирусной инфекции населения в России можно и нужно завершить в течение нескольких недель, заявил в интервью ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Считаю, что ее можно и нужно завершить. Буквально в течение нескольких недель", - заявил он.

При этом глава Минздрава отметил, что речь не идет о принудительности. "Альтернатива простая: если не хочешь вакцинироваться, сиди дома. Принцип один - не создавай угрозу другим. В сегодняшней ситуации, считаю, людей надо побудить к принятию верного решения", - заключил он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет в России желательно довести до уровня в 90-95%, однако пока планка остается на уровне не менее 80%. При этом чтобы достичь уровня в 80% необходимо привить еще 22 млн человек и ревакцинировать 9 млн.