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Мурашко: нужного уровня привитого от ковида населения надо добиться за несколько недель

Глава Минздрава отметил, что речь не идет о принудительности

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Кампанию по достижению необходимого уровня вакцинированного от коронавирусной инфекции населения в России можно и нужно завершить в течение нескольких недель, заявил в интервью ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Считаю, что ее можно и нужно завершить. Буквально в течение нескольких недель", - заявил он.

При этом глава Минздрава отметил, что речь не идет о принудительности. "Альтернатива простая: если не хочешь вакцинироваться, сиди дома. Принцип один - не создавай угрозу другим. В сегодняшней ситуации, считаю, людей надо побудить к принятию верного решения", - заключил он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет в России желательно довести до уровня в 90-95%, однако пока планка остается на уровне не менее 80%. При этом чтобы достичь уровня в 80% необходимо привить еще 22 млн человек и ревакцинировать 9 млн.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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