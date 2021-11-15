Мурашко: комбинация "Спутника V" и вакцины от гриппа может усиливать их эффект

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Комбинация вакцин от коронавируса "Спутник V" и от гриппа при одновременном введении может усиливать их эффект, заявил в интервью ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы уже давали информацию о завершении исследований по сочетанию "Спутника" и вакцины от гриппа. Первые результаты показывают, что такая комбинация возможна и даже усиливает эффект. Два укола за один визит к врачу. Это и проще, и быстрее, и удобнее", - рассказал министр.

Он также напомнил, что невакцинированные от коронавируса граждане переносят заболевание значительно хуже и потом могут еще долго испытывать проблемы со здоровьем. Наиболее тяжелые осложнения встречаются у людей старшего возраста - фактически среди умерших около 80-90% тех, кому за шестьдесят лет, а количество вакцинированных среди пожилых остается на уровне чуть более 50%, добавил Мурашко. После появления штамма "дельта" больше стали болеть и молодые пациенты, указал он.

"В том числе наблюдаются снижение уровня памяти и когнитивной активности, определенная неврологическая симптоматика, тревожность, утомляемость. К слову, в странах, которые долго находились в локдауне, эти проблемы проявляются более выраженно. Любой человек стремится к свободе. Когда его закрывают в четырех стенах, лишая возможности передвигаться, это сильно бьет по психическому здоровью. Вот и не нужно затягивать процесс вакцинации, иначе не избежать новых ограничительных мер", - отметил министр.