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Мурашко: комбинация "Спутника V" и вакцины от гриппа может усиливать их эффект

Министр здравоохранения отметил, что "два укола за один визит к врачу - это проще, быстрее и удобнее"
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Александр Рюмин/ТАСС
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Комбинация вакцин от коронавируса "Спутник V" и от гриппа при одновременном введении может усиливать их эффект, заявил в интервью ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Мы уже давали информацию о завершении исследований по сочетанию "Спутника" и вакцины от гриппа. Первые результаты показывают, что такая комбинация возможна и даже усиливает эффект. Два укола за один визит к врачу. Это и проще, и быстрее, и удобнее", - рассказал министр.

Он также напомнил, что невакцинированные от коронавируса граждане переносят заболевание значительно хуже и потом могут еще долго испытывать проблемы со здоровьем. Наиболее тяжелые осложнения встречаются у людей старшего возраста - фактически среди умерших около 80-90% тех, кому за шестьдесят лет, а количество вакцинированных среди пожилых остается на уровне чуть более 50%, добавил Мурашко. После появления штамма "дельта" больше стали болеть и молодые пациенты, указал он.

"В том числе наблюдаются снижение уровня памяти и когнитивной активности, определенная неврологическая симптоматика, тревожность, утомляемость. К слову, в странах, которые долго находились в локдауне, эти проблемы проявляются более выраженно. Любой человек стремится к свободе. Когда его закрывают в четырех стенах, лишая возможности передвигаться, это сильно бьет по психическому здоровью. Вот и не нужно затягивать процесс вакцинации, иначе не избежать новых ограничительных мер", - отметил министр.

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