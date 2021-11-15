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Пандемия COVID-19

В России завершается разработка препарата, прерывающего развитие ковида

Говоря о других препаратах, которыми лечат пациентов с ковидом, министр здравоохранения отметил, что все лекарства есть в наличии

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Разработка отечественного препарата, который позволяет прерывать развитие коронавирусной инфекции на начальном этапе, находится на завершающей стадии. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Пока, к сожалению, его нет ни у кого [лекарства от ковида], хотя мы тоже заканчиваем разработку препарата, обрывающего течение болезни на начальном этапе заражения", - сказал министр, уточнив, что расскажет, о каком конкретно препарате идет речь, после завершения испытаний.

Говоря о других препаратах, которыми лечат пациентов с ковидом, Мурашко отметил, что в принципе все лекарства есть в наличии. "Пожалуй, лишь по одному зарубежному лекарству возникли ограничения в поставках, производители физически не успевают нарабатывать, сколько нужно на весь мир. Мы сделали альтернативный препарат. Необходимо иметь отечественную линейку", - сказал он.

Теги
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