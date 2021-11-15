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Мурашко: необходимы меры воздействия на медиков за поддельные сертификаты о вакцинации

Министр здравоохранения отметил, что "внутренняя культура должна поменяться, но это не случится в мгновение ока"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Определенные меры воздействия, в том числе административные и уголовные, нужно предпринимать в отношении медицинских работников, которые подделывают сертификаты о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Такое мнение в интервью ТАСС высказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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"Медики - такие же люди, как и все остальные, не лучше и не хуже. Кто-то пытается обмануть систему, за вознаграждение или без. Наверное, внутренняя культура должна со временем поменяться, и тогда подобное станет невозможным, но это не случится в мгновение ока. Да, нужны и меры воздействия. Определенные. Административные, уголовные", - сказал он.

Комментируя появляющиеся в обществе мнения о том, чтобы тех, кто не привился от ковида, лечить платно, Мурашко предположил, что это, скорее всего, эмоциональные высказывания тех, кто устал уговаривать людей прививаться. "Вряд ли это разумный путь. Мне очень нравится слово "побуждение". Должна быть создана система мотивации к здоровому образу жизни. Это нормально, если кто-то подведет вас к обдуманным, осмысленным поступкам. Необходимо научиться слушать умных, чтобы делать меньше глупостей", - отметил он.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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