В Иркутской области число заразившихся коронавирусом превысило 130 тыс. человек

ИРКУТСК, 15 ноября. /ТАСС/. Количество подтвержденных за время пандемии случаев заражения коронавирусом превысило 130 тыс. человек в Иркутской области, где за последнюю неделю эпидситуация осложнилась. Об этом сообщил в понедельник региональный оперштаб.

"Подтвержденных случаев инфицирования - 130 364 (плюс 576 - прирост за последние сутки)", - говорится в сообщении.

В больницах в настоящее время находятся 5 390 пациентов. Свободный коечный фонд, по данным на 12 ноября, составляет 15%. За время пандемии выздоровели 108 845 человек, умерли 5 921. Вакцинированы по состоянию на 15 ноября 878 757 жителей, из них оба этапа вакцинации прошли 619 876, или 61% от плана.

Иркутская область находится на втором месте в Сибирском федеральном округе по темпам распространения инфекции. На прошлой неделе в Приангарье каждый день обновлялся суточный максимум заразившихся. Были развернуты дополнительные ковидные койки, губернатор Игорь Кобзев также поручил определить медучреждения, где в случае необходимости еще могут быть развернуты места для пациентов с коронавирусом. Планируется открыть дополнительные прививочные пункты и усилить медицинскими бригадами уже действующие, организовать выездные бригады для вакцинации граждан старше 60 лет на дому.

В Иркутской области из-за ухудшения эпидситуации с 15 октября введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. С 3 ноября по 5 декабря 2021 года действует режим самоизоляции для непривитых граждан старше 60 лет. Введены QR-коды, подтверждающие вакцинацию или перенесенный коронавирус, для посещения торгово-развлекательных центров, крупных непродовольственных магазинов, заведений общественного питания, музеев, кинотеатров, театров, зоопарков и других развлекательных организаций, фитнес-центров, спа-салонов, бассейнов, саун.