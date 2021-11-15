{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Проезд до поселка Октябрьский открыли на Камчатке

Участок дороги ранее был закрыт из-за шторма

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Ограничение движения для автотранспорта снято на участке дороги до поселка Октябрьский на Камчатке, который был закрыт с 8 ноября из-за шторма, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России по Камчатскому краю в понедельник.

"15 ноября 2021 года снято временное ограничение движения для маршрутных автобусов и грузовых транспортных средств на участке автодороги Начикинский совхоз - село Усть-Большерецк - поселок Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз имени Октябрьской революции. Скопления автотранспорта там зафиксировано не было", - говорится в сообщении.

Дорога до поселка, в котором проживают около 1,5 тыс. человек, была размыта переливами морской воды во время штормов. Ведутся восстановительные работы. Дорожное полотно будет поднято до восьми метров, будут установлены дренажные трубы, а также 15-сантиметровый слой песчано-гравийной дорожной одежды. Планируется, что работы завершатся к 20 декабря.

Теги
РоссияКамчатский край
Мурашко: медиков, которые советуют не вакцинироваться от ковида, в России немного
Министр здравоохранения отметил, что "есть те, которые просто не думаю о последствиях"
Читать полностью