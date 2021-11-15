Проезд до поселка Октябрьский открыли на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Ограничение движения для автотранспорта снято на участке дороги до поселка Октябрьский на Камчатке, который был закрыт с 8 ноября из-за шторма, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России по Камчатскому краю в понедельник.

"15 ноября 2021 года снято временное ограничение движения для маршрутных автобусов и грузовых транспортных средств на участке автодороги Начикинский совхоз - село Усть-Большерецк - поселок Октябрьский с подъездом к пристани Косоево - колхоз имени Октябрьской революции. Скопления автотранспорта там зафиксировано не было", - говорится в сообщении.

Дорога до поселка, в котором проживают около 1,5 тыс. человек, была размыта переливами морской воды во время штормов. Ведутся восстановительные работы. Дорожное полотно будет поднято до восьми метров, будут установлены дренажные трубы, а также 15-сантиметровый слой песчано-гравийной дорожной одежды. Планируется, что работы завершатся к 20 декабря.