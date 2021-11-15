Детские магазины в Мурманской области с 16 ноября разрешат посещать без QR-кодов

МУРМАНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Детские магазины в Мурманской области с 16 ноября будут открыты для всех жителей, временно их можно будет посетить без предоставления QR-кода. Об этом в понедельник на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

"Я получаю много сообщений от родителей с просьбой предоставить возможность попадать в детские магазины для покупки детского питания и одежды для детей без QR-кодов, в рамках временной меры мы приняли решение позволить родителям без QR-кодов посещать эти магазины", - сказал Чибис.

Губернатор пояснил, что такие послабления будут касаться детских специализированных магазинов, расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах, а также тех магазинов, вход в которые находится отдельно. "Проход будет разрешен без предъявления QR-кодов, так как и в продуктовые магазины", - добавил он.

В Мурманской области посещать торговые и торгово-развлекательные центры, учреждения культуры, заведения общепита, кинотеатры, театры, спортивные мероприятия, фитнес-залы можно только при наличии QR-кода, ПЦР-теста или сертификата переболевшего. Заселиться в гостиницу также можно только при соблюдении этих условий. Непривитые граждане старше 60 лет ушли на самоизоляцию до конца ноября.

По информации регионального оперштаба, свободный коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом в стационарах Мурманской области составляет около 19%. Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превысило 82 тыс., умерли более 2,4 тыс. человек. Суточный прирост заболевших приближается к 300 человек.