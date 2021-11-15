Предприятие из Приморья стало поставщиком сырья для БАДа против коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября. /ТАСС/. Производитель препарата из нервных клеток (ганглий) кальмара, работающий в Приморье, стал поставщиком сырья для биологически активной добавки "КовБАД", эффективной при коронавирусе. Препарат в начале ноября зарегистрировали специалисты 27-го Научного центра Минобороны РФ, сообщает в понедельник пресс-служба приморского центра "Мой бизнес".

"Специалисты 27-го Научного центра Минобороны РФ создали и зарегистрировали биологически активную добавку "КовБАД", снижающую концентрацию коронавируса в носоглотке в 16 раз. Среди активных ингредиентов разработанной добавки выступают фукоидан и гидролизат кальмара (ганглии кальмара), производителем которых является компания "Фармоушен лаб", выпускающая биокомплексы под торговой маркой "Доктор Море", - говорится в сообщении.

Основатель бренда Леонид Гонтарев разъяснил, что ганглии кальмара - недооцененный ингредиент, выделенный еще в советское время. Компания выпускает ферментированный продукт из ганглий отдельно и в сочетании с нуклеотидами молок лососевых рыб. "Синергетический эффект от воздействия этих ингредиентов обеспечивает быстрый иммунный ответ на вирусные атаки и способствует скорейшему выздоровлению", - отметил Гонтарев.

Ганглии - скопление нервных клеток, расположенных за глазами кальмара, они отвечают за способность моллюска выживать на экстремальной глубине и при низких температурах. Полученный гидролизат состоит на 84% из низкомолекулярных пептидов и на 13% из свободных аминокислот. В комплекс активных веществ входят также ценные жировые соединения нервной ткани, витамины и минералы.

Биологически активная добавка "КовБАД", в состав которой входят ганглии кальмара, по данным разработчиков, снижает воздействие вируса на человеческий организм.