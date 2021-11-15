С начала года самой аварийной магистралью в столице остается МКАД

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Московская кольцевая автодорога по-прежнему остается самой аварийно опасной автомобильной магистралью в столице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления столичной ГИБДД.

"По итогам 10 месяцев этого года на МКАД зарегистрировано 577 ДТП, 44 человека погибли, 687 получили ранения. Анализ происшествий показал, что одними из основных видов ДТП, приводящим к человеческим жертвам, в этом году стали столкновение, наезд на стоящее транспортное средство, наезд на препятствие", - сказал собеседник агентства.

В столичной ГИБДД обращаются ко всем участникам дорожного движения быть максимально осознанными при движении и совершении маневров на Московской кольцевой автодороге. "Выбирайте безопасную дистанцию и не допускайте остановки без крайней необходимости, в случае поломки или мелкой аварии ни в коем случае не выходите на проезжую часть и незамедлительно сообщайте о случившемся по телефону экстренных служб - 112. В свою очередь сотрудниками подразделений ГИБДД Москвы в целях выявления причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий и принятия мер по их устранению, продолжится непрерывный контроль за дорожным движением на Московской кольцевой автодороге", - заключили в ГИБДД.