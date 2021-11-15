Привитых "Спутником V" россиян начнут пускать в Израиль с 1 декабря

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноября. /ТАСС/. Туристы из России, привитые двумя дозами вакцины "Спутник V" не более полугода назад, смогут въезжать в Израиль с 1 декабря 2021 при соблюдении ряда условий после урегулирования трудностей технического и юридического характера в процедуре въезда, хотя сама российская вакцина признается властями страны с 15 ноября. Об этом говорится в распространенном в понедельник совместном заявлении министерств здравоохранения и туризма, а также канцелярии премьера Израиля.

"В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов, въезд туристов, вакцинированных "Спутником V", станет возможен с 01.12.21. До тех пор будет налажена синхронизация систем, завершены юридические формулировки и обязательства, и механизм въезда будет работать без недоразумений в целях заботы о поддержании здоровья как граждан Израиля, так и туристов, обеспечивая им комфортные условия и приятный туристический опыт. Решено, что с 15.11.21 Израиль официально признает российскую вакцину "Спутник V", - говорится в документе.

"Две недели назад Израиль открыл свои двери для туристов, привитых вакцинами, признанными ВОЗ. В свете успешной вакцинации населения Израиля третьей дозой и низким уровнем заболеваемости премьер-министр Израиля Нафтали Беннет вместе с министром здравоохранения Ницаном Горовицем и министром туризма Йоэлем Развозовым приняли решение снять дополнительные ограничения и открыть границы и для туристов, вакцинированных "Спутником V" и получивших положительный результат серологического теста [на наличие антител]", - указывается в заявлении.

Постепенное снятие ограничений

С марта 2020 года Израиль был фактически закрыт для туризма. Въезд в страну был возможен только для возвращающихся граждан или иностранцев, получивших специальное разрешение. С мая в рамках пилотной программы в страну были допущены несколько организованных иностранных туристических групп, полностью вакцинированных одобренными в США препаратами.

Минтуризма Израиля еще в апреле заявило, что рассматривает 1 июля в качестве возможной даты начала допуска в страну вакцинированных туристов из ряда государств в индивидуальном порядке, однако реализация этих планов несколько раз откладывалась из-за эпидемической обстановки.

1 ноября Израиль впервые за 20 месяцев открыл границы для вакцинированных не более шести месяцев назад одобренными ВОЗ препаратами иностранных туристов при соблюдении ряда условий по числу полученных вакцин и бустеров. Иностранцы, подходящие под эти условия, должны делать ПЦР-тесты за 72 часа до вылета и находиться в изоляции в аэропорту Бен-Гурион в Израиле до получения отрицательного результата.

Чтобы быть допущенными в Израиль, иностранцы в течение 14 дней до въезда "не могут находиться в стране, относящейся к красной зоне [по угрозе распространения коронавируса]", указали ранее в Минздраве. Кроме того, туристы за 24 часа до въезда в Израиль должны заполнять специальную декларацию пассажира.