В Хабаровском крае привились от коронавируса более 45% людей старше 60 лет

"121 195 вакцинированных старше 60 лет - это 45,7% от числа тех, кто подлежит вакцинации в этой категории", - сказал Никонов.

Люди старшего возраста прививаются более активно, чем другие группы населения, уточнили в региональном Минздраве. "Людей из групп риска в этой категории обзванивали и продолжают обзванивать поликлиники с приглашением на вакцинацию. Также организованно выезжают бригады для маломобильных групп населения для вакцинации на дому. Работают в бригадах и медики, и медицинские студенты, имеющие соответствующую квалификацию", - сказали в Минздраве.

В Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре для маломобильных пожилых граждан организована запись на вакцинацию по горячей линии "122". Специалисты приедут на дом в случае, если человек не может самостоятельно выйти или соблюдает самоизоляцию.

Всего в Хабаровском крае вакцинированы от ковида более 424,6 тыс. жителей. За последние сутки выявлено 518 случаев заражения коронавирусом, месяц назад в день регистрировали около 300 новых заболевших. С начала пандемии инфекцию перенесли более 100,9 тыс. человек, умерли, по информации сайта стопкоронавирус.рф, 958 человек.

В регионе действуют ограничения. С 13 ноября при посещении магазинов площадью более 1 тыс. квадратных метров необходимо предъявить QR-код, справку вакцинированного или переболевшего, либо медотвод с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее 72 часов. Требования распространяются только для жителей старше 18 лет. Эти же документы требуются при посещении всех учреждений культуры, предприятий сферы красоты, общественного питания и спорта, в том числе гостиниц, хостелов, бань, фитнес-центров и бассейнов. До 28 ноября в крае полностью закрыты детские развлекательные центры.