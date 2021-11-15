Глава Минздрава Латвии заявил о результативности жесткого локдауна

"Локдаун дал результат - людям удалось сократить контакты более чем на 40%. В результате мы уже не на первом месте в Европе по уровню заболеваемости. Число госпитализированных пациентов также уменьшилось, и больницы сейчас справляются с ситуацией", - сказал он в эфире Латвийского телевидения .

РИГА, 15 ноября. /ТАСС/. Жесткий локдаун, действовавший в Латвии до 15 ноября для ограничения распространения коронавируса, дал результат. Об этом в понедельник заявил министр здравоохранения республики Даниэльс Павлютс.

По его словам, правительство Латвии пока не планирует вновь вводить более строгие антиковидные меры. "Сейчас все в на

ших руках. Это могут быть последние серьезные ограничения, через которые мы должны пройти. Однако если заболеваемость значительно возрастает, люди будут часто общаться во время праздников и кривая заражений поползет вверх, возможно, потребуется рассмотреть [некоторые ограничения]", - указал глава Минздрава.

"Но в настоящее время у правительства нет таких планов, и мы не ожидаем значительного роста заболеваемости. Наши прогнозы предусматривают, что может произойти небольшой рост заболеваемости, но если мы будем осторожны, вряд ли потребуются серьезные дополнительные меры", - добавил Павлютс.

Кабинет министров ввел в Латвии с 21 октября до 15 ноября жесткий локдаун из-за распространения коронавируса. В этот период работали только магазины с товарами первой необходимости, были доступны только самые необходимые услуги. Во время карантина действовал комендантский час с 20:00 до 05:00. Кроме того, с 11 октября до 11 января в Латвии объявлен режим чрезвычайного положения для ограничения стремительного распространения COVID-19.

После жесткого локдауна с 15 ноября в Латвии действуют новые антиковидные ограничения. Среди изменений - отмена комендантского часа, возобновление очного обучения в школах и расширение возможностей получения услуг и проведения мероприятий в "зеленом режиме" (при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 или факте перенесенной болезни).