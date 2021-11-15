В музее мамонта в Якутске с момента создания собрано более 3 тыс. уникальных материалов

ЯКУТСК, 15 ноября. /ТАСС/. Всемирный музей мамонта в Якутске с момента своего создания собрал свыше 3 тыс. материалов, не имеющих аналогов в мире. Об этом сообщил в понедельник в ходе открытия международного научного семинара "Четвертичная палеонтология и палеоэкология Якутии" проректор по науке и инновациям Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Евгений Соловьев.

Всемирный Музей мамонта был создан в 1991 году по инициативе первого якутского мамонтолога Петра Лазарева как научный и культурный центр по изучению мамонтовой фауны, среды ее обитания и пропаганды научных знаний.

"Благодаря усилиям нашего великого ученого Петра Алексеевича Лазарева был создан всемирный Музей мамонта, который в свое время потом перешел в Академию наук Республики Саха (Якутия), с 2010 года он вошел в состав Северо-Восточного федерального университета. За эти годы, конечно, был накоплен огромный материал: более 3 тыс. материалов, большинство из которых не имеют аналогов в мире", - сказал Соловьев.

Он уточнил, что до создания Музея мамонта в Якутске практически все находки ископаемых животных, обнаруженные на территории Якутии, вывозились в центральные институты Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска. С созданием музея появилась возможность проводить полноценные комплексные исследования и оставлять их на экспонирование и хранение в Якутске.

"Самые значимые находки, [находящиеся в Музее мамонта], которые были у всех на слуху в последнее время, это Верхоянская лошадь и Батагайский бизон (2009 год), Омолойский лось (2010 год), фрагмент туши Малоляховского мамонта ("Мамонт с кровью", 2012 год), мумии Туматских щенков (2011, 2015 гг.) и одно из последних открытий - туша двухнедельного Батагайского жеребенка (2018 год)", - сказал Соловьев.

Семинар в этом году посвящен 85-летию со дня рождения ученого-палеонтолога, доктора биологических наук Петра Лазарева (1936-2011).