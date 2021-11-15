В одном из районов Татарстана ввели карантин из-за бешенства животных

КАЗАНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Карантин по бешенству животных введен в Тукаевском районе Татарстана. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов. Документ опубликован на сайте главы региона.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) в связи с неблагополучием по заболеванию бешенством животных на территориях эпизоотического очага и неблагополучного пункта, определенным пунктом 2 настоящего указа", - указано в документе.

Случай заражения выявили на территории личного подсобного хозяйства дома № 18 на улице Габдуллы Тукая села Нижний Суык-Су в Нижнесуыксинском сельском поселении. На территории очага запрещается лечить больных восприимчивых животных, допускать посторонних, ввозить и вывозить, а также перемещать непривитых животных, снимать шкуры с трупов.

В радиусе 2 км от эпизоотического очага запрещено проводить ярмарки, выставки и прочие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывозить их и отлавливать для передачи в зоопарки.

Карантин могут отменить через 60 дней после убоя последнего животного с подозрением на бешенство.