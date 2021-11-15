В Минпромторге рассказали об объеме производства тестов на COVID-19 в России

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Объем производства тестов на коронавирус в России составляет 1,5 млн в сутки, сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак в ходе выступления на первом всероссийском форуме с международным участием "Обращение медицинских изделий Novamed - 2021".

"Можно отметить производство тестов. Сегодня это 1,5 млн в сутки. Помимо того, что мы их разработали все вместе, мы сумели наладить это производство. Это достаточно серьезный, сильный показатель, который позволяет нам сегодня отслеживать динамику заболеваемости в стране", - сказал Шпак.

Он отметил, что объем выпуска медицинских изделий в России в 2020 году увеличился практически на 49% по сравнению с 2019 годом. Производство аппаратов искусственной вентиляции легких было увеличено в 50 раз. Фонд развития промышленности выдает производителям льготные займы на расширение и организацию производства. В 2020 году на эти цели было выделено 7,3 млрд рублей.

"Рынок в 2020 году значительно вырос. Он составил 547 млрд рублей. Это серьезный прирост. 28,8% - доля российской промышленности на этом рынке", - рассказал замминистра.

В конце октября в ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин поручил расширить объемы тестирования на коронавирус в России, чтобы своевременно выявлять инфицированных. Он отметил, что пока это происходит медленно.