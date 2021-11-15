В Красноярском крае планируют ввести обязательную вакцинацию для пожилых

КРАСНОЯРСК, 15 ноября, /ТАСС/. Обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет планируют ввести в Красноярском крае, говорится в понедельник в сообщении регионального оперштаба.

"Роспотребнадзор Красноярского края планирует ввести обязательную вакцинацию для пожилых людей 60+", - говорится в сообщении.

По информации главного санитарного врача Дмитрия Горяева, сохраняется высокая заболеваемость коронавирусной инфекцией в Красноярском крае среди лиц старше 60 лет. Граждане данной возрастной категории зачастую имеют хронические заболевания, которые дают осложнения при заражении COVID-19, в том числе ведущие к летальным исходам. В Роспотребнадзоре уточнили ТАСС, что за последние две недели рост заболеваемости в этой категории составил почти 40%, постановление сейчас в стадии разработки и точные сроки пока назвать нельзя.

"В настоящий момент прорабатываются изменения в постановление главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю № 43, касающиеся категорий граждан, подлежащих вакцинации. Прежде всего они предусматриваются для лиц в возрасте 60 лет и старше", - написал Горяев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что это необходимо не только для отнесения данной возрастной категории к группам, имеющим наибольшие риски от опасной инфекции, но и для ее включения министерством здравоохранения края в региональный календарь профилактических прививок.

В Красноярском крае в последние недели растет число заболевших коронавирусом, по информации регионального управления Роспотребнадзора, за сутки выявлено 722 случая заражения. В регионе развернуто около 6,3 тыс. коек, из них занято 85%. С 30 октября для посещения культурных, спортивных мероприятий, а также торгово-развлекательных центров введена система QR-кодов. С 15 ноября их действие распространят на заведения общепита, сферы красоты, спортивные и фитнесс-залы, гостиницы. В регионе с начала пандемии, по данным федерального оперштаба, выявлено 141 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 125 тыс. пациентов выздоровели, более 6,9 тыс. человек умерли.