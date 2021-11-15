Более 4 тыс. вещей забыли в автобусах и на автовокзалах в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Посетители подмосковных автостанций и автовокзалов, а также пассажиры автобусов подмосковного перевозчика "Мострансавто" с начала года потеряли более 4 тыс. вещей. Чаще всего пассажиры забывают транспортные карты "Стрелка", банковские и социальные карты, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Более 4 тыс. вещей оставили пассажиры в автобусах, на автостанциях и автовокзалах "Мострансавто" с начала года. Чаще всего забывают транспортные карты "Стрелка", банковские карты и соцкарты", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что в салонах автобусов, на автостанциях и автовокзалах пассажиры забывали гитару, беговел и комплект спецодежды.

В пресс-службе пояснили, что все оставленные вещи хранятся на складе компании в течение полугода.