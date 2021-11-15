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Пандемия COVID-19

В Башкирии возобновят плановую диспансеризацию из-за снижения заболеваемости ковидом

В обычный режим работы вернутся республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе, больница скорой медпомощи, госпиталь ветеранов войн, больница №5, районная больница города Баймак, а также больницы в городах Дюртюли и Стерлитамак

УФА, 15 ноября. /ТАСС/. Улучшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу фиксируется в Башкирии, снижается смертность от инфекции. В связи с этим возобновляется плановая диспансеризация взрослого населения, сообщил вице-премьер - министр здравоохранения республики Максим Забелин на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник.

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"У нас идет снижение летальности от новой коронавирусной инфекции и других показателей за текущую неделю. Готовим к возвращению в обычный режим работы республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе, больницу скорой медпомощи, госпиталь ветеранов войн, больницу №5, районную больницу города Баймак, больницы в городах Дюртюли и Стерлитамак. В связи со стабилизацией с сегодняшнего дня готовы возобновить диспансеризацию взрослого населения", - сообщил Забелин.

По его словам, за 46-ю неделю в регионе зарегистрировано на 11,5% меньше случаев заражения коронавирусом, чем двумя неделями ранее. Всего по состоянию на 15 ноября подтверждено 96 тыс. случаев инфицирования, выписано 88,5% заболевших. Амбулаторно лечатся 7 211 пациентов, в стационарах - 778 человек. Для оказания помощи инфицированным в 31 медучреждении развернуто 5 739 коек инфекционного профиля, из них занято 73%. Всего в республике вакцинировано более 1,5 млн человек, что составляет 60% от плана.

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РоссияБашкортостанПандемия COVID-19
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