Правозащитник передал детскому омбудсмену обращение москвички о похищении сына его отцом

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Вице-президент Российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников передал детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой обращение москвички Валерии Шаманаевой о том, что экс-супруг похитил их общего сына и насильно увез в Алтайский край. Об этом сказано в тексте обращения к детскому омбудсмену, с копией которого ознакомился ТАСС.

"В мой адрес обратилась гражданка РФ Шаманаева В. В., сообщившая, что ее сына 2014 года рождения похитил, не смотря на решение суда, и не возвращает ее бывший супруг Георгий Шаманаев, проживающий в городе Рубцовске Алтайского края. При этом у несовершеннолетнего после каникул началось обучение в школе в городе Москве", - отмечается в документе.

Там также сказано, что экс-супруг гражданки Шаманаевой нарушает права ребенка, в том числе право на получение образования, гарантированное Конституцией РФ, с ее слов, отказывает в возврате сына, настраивает против нее, угрожает ей незаконным уголовным преследованием. Шаманаева обратилась в полицию и прокуратуру Рубцовска с заявлениями, однако ребенка ей так и не вернули, при этом никаких активных действий полиция не предпринимает.

"На основании ФЗ-59 "Об обращении граждан" направляю Вам обращение по подведомственности. Прошу принять оперативные меры по оказанию помощи в возвращении ребенка матери и защите прав несовершеннолетнего", - заключается в письме Мельникова.