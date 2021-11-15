Коэффициент распространения коронавируса в России опустился до 1

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник снизился и составил ровно 1, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель оказался ниже единицы в шести из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся. В Пермском крае и Свердловской области он равен 0,99, в Красноярском крае и Подмосковье - 0,98, в Воронежской области - 0,97, а в Москве индикатор опустился до 0,83 - минимума с 11 ноября.

В Нижегородской области коэффициент составил 1, в Ростовской и Самарской областях - 1,01, в Санкт-Петербурге - 1,12.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.