Трутнев: Хабаровский край, Приморье и ЕАО демонстрируют худший уровень вакцинации в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября. /ТАСС/. Хабаровский край, Приморский край и Еврейская автономная область показывают наихудший результат среди остальных регионов Дальнего Востока по уровню вакцинации. Об этом в понедельник во время совещания по вопросу недопущения распространения коронавирусной инфекции на Дальнем Востоке сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Основные наши задачи для предотвращения распространения коронавирусной инфекции - вакцинация: нам необходимо привить не менее 80% взрослого населения. Несмотря на наличие вакцины и все принимаемые меры, пока показатели не достигнуты. На сегодняшний день полный курс вакцинации завершен не более чем у 2,67 млн человек или 53% от плана. Наихудшие показатели по вакцинации - в Хабаровском крае, Еврейской автономной области и в Приморье", - сказал Трутнев.

Также он отметил, что с начала октября в Дальневосточном федеральном округе отмечено увеличение ежесуточного прироста инфицирования. Превышены все ранее установленные в округе максимальные значения по числу заболевших в сутки. "В ряде субъектов резко увеличилась смертность от коронавируса. Так, суточный прирост умерших в Забайкальском крае увеличился с четырех человек до 12, в Республике Саха (Якутия) - с четырех до девяти, в Бурятии - с четырех до восьми человек", - сказал полпред.

Кроме того, Трутнев обратил внимание губернаторов на то, что нарушаются режимы изоляции людей.

"В целом ряде территорий наблюдаются очереди на вакцинацию, по рядам увеселительных заведений не соблюдается необходимый карантинный режим. <…> Первое - это уже работа для прокуратуры, второе - я думаю, что вы обращаете внимание, что практически каждую неделю вопросы вакцинации, борьбы с коронавирусом обсуждаются на уровне президента Российской Федерации. Будете в этом отношении плохо работать, выводы тоже будут делаться на этом же уровне", - заключил Трутнев.