В Северной Осетии старшеклассники вернулись к очному обучению

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 ноября. /ТАСС/. Старшеклассники в Северной Осетии вернулись к очному обучению. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобразования республики.

Учащиеся старших классов школ и колледжей Северной Осетии 6 ноября были переведены на дистанционный режим обучения из-за пандемии коронавируса.

"С понедельника все учащиеся 5-11-х классов школ Северной Осетии вернулись к очному обучению", - сказал собеседник агентства.

Всего в ковид-стационарах находятся 987 человек. В республике развернуто 1 228 коек, из которых свободны - 162. Доля вакцинированных от численности взрослого населения составляет 32%, из них лиц старше 60 лет - 19%.