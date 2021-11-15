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Пандемия COVID-19

В Северной Осетии старшеклассники вернулись к очному обучению

Их перевели на дистанционный режим обучения из-за пандемии коронавируса 6 ноября

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 ноября. /ТАСС/. Старшеклассники в Северной Осетии вернулись к очному обучению. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобразования республики.

Учащиеся старших классов школ и колледжей Северной Осетии 6 ноября были переведены на дистанционный режим обучения из-за пандемии коронавируса.

"С понедельника все учащиеся 5-11-х классов школ Северной Осетии вернулись к очному обучению", - сказал собеседник агентства.

Всего в ковид-стационарах находятся 987 человек. В республике развернуто 1 228 коек, из которых свободны - 162. Доля вакцинированных от численности взрослого населения составляет 32%, из них лиц старше 60 лет - 19%.

Теги
Северный КавказСеверная ОсетияПандемия COVID-19
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