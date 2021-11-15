Минобрнауки с 1 января дополнит рейтинг медиаактивности вузов отраслевыми университетами

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Минобрнауки России намерено с 1 января 2022 года оценивать медиаактивность не только подведомственных вузов, но и других министерств. Об этом в понедельник сообщила замглавы министерства Елена Дружинина на пресс-конференции, посвященной данному рейтингу.

"Независимую оценку медиаактивности своих университетов хотят видеть и другие вузы, подведомственные другим ведомствам, мы получаем такие запросы, мы очень внимательно рассуждаем на эту тему и приняли решение с 1 января 2022 года смотреть вузы по отраслям. Мы опубликуем 15 февраля уже рейтинг по вузам министерства здравоохранения, их у нас на данный момент 47, министерства культуры - 45 университетов, министерства просвещения - 33 вуза, министерства спорта - 14 университетов и министерства сельского хозяйства - 54 вуза", - сообщила она.

По ее словам, заявки на такую оценку также поступают со стороны правительственных вузов.

"Сейчас мы пересматриваем также показатели эффективности ректоров, и данный рейтинг войдет в показатели эффективности ректоров подведомственных <...> министерству науки и высшего образования [учреждений] с 1 января", - добавила она.

В настоящее время рейтинг учитывает медийную активность 219 вузов, подведомственных Минобрнауки России, впервые список был представлен в августе, он публикуется ежемесячно на сайте министерства.