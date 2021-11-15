Мосгорсуд 29 ноября рассмотрит жалобу на штраф Дудю за пропаганду наркотиков в интервью

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Московский городской суд рассмотрит 29 ноября жалобу блогера Юрия Дудя на штраф в 100 тыс. рублей за пропаганду наркотических средств в двух интервью на YouTube. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Жалоба назначена к рассмотрению в 13:00 мск 29 ноября в Мосгорсуде", - сказали в пресс-службе.

Зюзинский суд Москвы в октябре признал Дудя виновным и оштрафовал на 100 тыс. рублей. В решении суда говорится, что в интервью с Ивангаем и Моргенштерном имеются признаки психологического воздействия на широкого массового адресата с целью формирования положительного смыслового представления о наркотиках и их употреблении, что является эмоционально-смысловым компонентом установки на их употребление.

Представитель блогера в суде просил прекратить административное дело о пропаганде наркотиков в связи с отсутствием состава правонарушения. Дудю вменяли пропаганду наркотиков с использованием интернета. Речь шла о материалах расследования административного дела, возбужденного 23 апреля управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве.

Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина пояснила, что в ходе расследования административного дела был проведен ряд официальных экспертиз, которые подтвердили факты пропаганды наркотических веществ в двух видеоинтервью Юрия Дудя: с украинским блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Организация обратилась в управление по контролю за оборотом наркотиков столичного главка МВД с просьбой проверить эти интервью на предмет пропаганды запрещенных веществ.