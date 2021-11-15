НМИЦ профилактической медицины предлагает усилить контроль за ношением масок с помощью ИИ

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. НМИЦ профилактической медицины Минздрава России разработал уникальную интеллектуальную систему наблюдения за ношением масок в общественных местах, которая позволит усилить контроль за соблюдением эпидемиологических мер и предположительно в четыре раза снизить число нарушителей общественного порядка в учреждениях и на транспорте, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра в понедельник.

"Еще в 2020 году для оптимизации контроля за ношением масок НМИЦ инициировал создание специализированной системы технического зрения "Маска" на основе нейросетевых алгоритмов искусственного интеллекта. Новая система позволяет автоматически контролировать соблюдение требований по ношению масок. Система определяет наличие маски на лице, правильность ее ношения, ведет статистику нарушений, в режиме реального времени посредством голосового оповещения требует от нарушителя использовать маску, а также оперативно информирует о факте нарушений лиц, ответственных за эпидемиологический режим в учреждении", - говорится в сообщении.

Система также позволяет настроить вывод изображения нарушителей масочного режима на экраны. Кроме того, можно привязать проход через турникеты в зависимости от наличия или отсутствия маски на объекте. В расширенной комплектации система позволяет одновременно контролировать в реальном времени и температуру человека.

"Система технического зрения "Маска" прошла все этапы испытаний и доказала свою эффективность. Например, частота нарушений ношения масок в вестибюле нашего Центра за период использования системы снизилась в четыре раза - с 80% до 20%, а количество персонала, непосредственно задействованного в подобном контроле, удалось сократить с трех человек до одного", - сказала директор НМИЦ профилактической медицины, главный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина, слова которой приводит пресс-служба.

Система "Маска" соответствует всем требованиям по безопасности и может интегрироваться с другими системами контроля доступа и безопасности. В настоящее время "Маска" используется на входе в главном здании НМИЦ профилактической медицины и в главном здании Минздрава России. Кроме того, ее могут использовать частные и государственные медицинские учреждения РФ, а также предприятия и организации, имеющие места массового скопления людей, - торговые центры, учреждения общественного питания, общественный транспорт, а также небольшие кафе, магазины, салоны красоты.

"По завершении пандемии COVID-19 система технического зрения "Маска" сможет использоваться дальше для контроля ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах в периоды сезонных эпидемий, острых респираторных заболеваний, которые случаются в РФ ежегодно", - добавила Драпкина.