В район Северной Осетии направили специалистов для ускорения сроков выплат детских пособий

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 ноября. /ТАСС/. Специалисты направлены в Моздокский район Северной Осетии для ускорения сроков выплат детских пособий для 8 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"По поручению министра труда и социального развития РСО-Алания Алины Айдаровой в Моздокский район направлены специалисты управлений социальной защиты населения из других районов республики для ускорения обработки заявлений на выплату детский пособий", - говорится в сообщении. Общее количество получателей всех видов детский пособий в Моздокском районе составляет 7 770 человек.

Как пояснила министр, задержка сроков рассмотрения и обработки заявлений на выплату пособий для детей возникла из-за большого количества заявлений и нехватки сотрудников. "Сегодня из-за сложившейся сложной эпидемиологической ситуации, а также в связи с родом деятельности и постоянным контактом с населением, большая часть сотрудников управления соцзащиты Моздокского района переболели COVID-19, а многие из них сейчас находятся на больничном", - цитирует пресс-служба министра.

Уточняется, что в настоящее время проводится прием сотрудников в штат управления на два вакантных места в детском отделе. Предпринимаются все необходимые меры для устранения создавшейся ситуации и для возобновления работы управления соцзащиты населения Моздокского района в бесперебойном режиме.