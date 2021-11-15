Трутнев заявил о разработке новой стратегии для Дальневосточного федерального университета

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноября. /ТАСС/. Новая стратегия для Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке будет разработана при участии педагогического состава и нового ректора. Об этом в понедельник сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, который, собственно, и создавал Дальневосточный федеральный университет, поставил перед правительством задачу, что Дальневосточный федеральный университет должен войти в список лидирующих университетов Российской Федерации и мирового рейтинга. Это очень большая работа. Мы обязаны разработать стратегию. Понятно, что прежде всего стратегия будет разработана не в правительстве РФ, а здесь, на месте, [с участием] преподавателей университетов под руководством нового [ректора]", - сказал Трутнев.

16 ноября ДВФУ возглавит Борис Коробец, ранее занимавший должность первого проректора - проректора по научной работе и стратегическому развитию Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Трутнев в понедельник представил нового руководителя ДВФУ профессорско-преподавательскому составу.

"Мы сегодня достаточно подробно обговаривали. Он настроен оптимистично, очень много добрых впечатлений", - поделился Трутнев.

ДВФУ - федеральный университет во Владивостоке, основанный в 2011 году в результате объединения четырех вузов. Ведет свою историю от Восточного института - первого высшего учебного заведения на Дальнем Востоке, является важным центром образования и науки на Востоке России, единственный российский вуз, имеющий аккредитованный японским правительством филиал на территории Японии. На сегодняшний день здесь реализуются более 2,6 тыс. новых инвестиционных проектов, создано 82 тыс. рабочих мест.