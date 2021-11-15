Жители Дагестана с 16 ноября смогут получить бумажные сертификаты о вакцинации в МФЦ

МАХАЧКАЛА, 15 ноября./ТАСС/. Сертификат о вакцинации от коронавируса с QR-кодом в бумажном виде можно будет получить в многофункциональных центрах Дагестана с 16 ноября. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе МФЦ Республики Дагестан.

"С 16 ноября сертификат о вакцинации от COVID-19 вместе с QR-кодом можно будет получить в бумажном виде. Услуга доступна в многофункциональных центрах республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сертификат смогут получить все привитые граждане. Он автоматически отображается на портале госуслуг.

"Если вакцинированный не зарегистрирован на портале или имеет упрощенный вид учетной записи, то специалисты МФЦ помогут ему пройти регистрацию или подтвердить учетную запись на госуслугах", - говорится в сообщении.

Сообщается, что необходимость в распечатке сертификата возникает чаще всего у пожилых людей, которые не пользуются смартфонами.

"Обратившись в МФЦ, они смогут получить консультацию по ведению личного кабинета и получению различных услуг на портале. Бумажный вариант сертификата смогут получить также те, кто переболел COVID-19 или имеет противопоказания к вакцинации", - заключили в пресс-службе МФЦ Республики Дагестан.