QR-код потребуется с 22 ноября при посещении магазинов мебели и одежды в Кировской области

КИРОВ, 15 ноября. /ТАСС/. QR-код потребуется с 22 ноября при посещении ателье, автосервисов, магазинов связи, мебели, строительных материалов, бытовой техники и одежды в Кировской области, сообщили в пресс-службе правительства области в понедельник.

В регионе с 25 октября действует система QR-кодов при посещении учреждений фитнес-индустрии, салонов красоты, объектов общественного питания, развлекательной сферы, введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан.

"С 22 ноября будет расширен список организаций, где будет необходимо предъявлять QR-код на входе. Это ателье, магазины стройматериалов и инструментов, магазины мебели, магазины автозапчастей, магазины мобильной связи, ювелирные магазины, магазины кожаной одежды, меховых изделий, спортивные магазины, туристические и рыболовные магазины, магазины компьютерной техники, магазины бытовой техники и электроники, автосалоны, мотосалоны, автосервисы, органы государственной власти Кировской области, органы местного самоуправления и подведомственные организации и учреждения", - говорится в сообщении.

При этом территориальным органам федеральных учреждений, финансово-кредитным организациям, Пенсионному фонду, организациям высшего образования рекомендовано самостоятельно принять решение об обязательном предъявлении сертификата COVID-19 при посещении организаций. Без QR-кода можно будет посещать медицинские и фармацевтические организации, школы и организации среднего профессионального образования, многофункциональные центры для регистрации на портале госуслуг и распечатки QR-кода, суды, ЗАГСы, учреждения соцобслуживания.

Также с 15 ноября кинотеатрам разрешат проводить сеансы после 23:00 мск с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил. С 16 ноября в МФЦ можно будет распечатать и заверить сертификат COVID-19, в том числе гражданам, не зарегистрированным на госуслугах. Жителям отдаленных населенных пунктов по заявлению гражданина смогут доставить распечатанный сертификат соцработники или фельдшеры.

Ранее глава Кировской области Игорь Васильев сообщил, что благодаря нерабочим дням с 1 по 7 ноября удалось сдержать рост заболеваемости COVID-19, число госпитализаций в инфекционные стационары немного уменьшилось, однако количество тяжелых пациентов все еще остается большим. Также регион сохраняет высокие темпы вакцинации, ежедневно прививаются до 8 тыс. человек. В регионе сохраняется запрет на проведение развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00 мск.