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Пандемия COVID-19

Главсанврач определит форму документа для въезда в Россию иностранцев без QR-кода

Согласно законопроекту о введении QR-кодов, пассажиры, являющиеся иностранными гражданами, при отсутствии у них документации должны будут предъявить документ, который содержит сведения об отрицательном результате ПЦР-теста, и документ, удостоверяющий личность
Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Главный санитарный врач РФ будет определять срок действия и форму документа об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус для иностранцев, которые хотят приехать в Россию, но не имеют QR-кода. Об этом говорится в правительственном законопроекте о введении QR-кодов на авиарейсах и в поездах дальнего следования.

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В редакции законопроекта, внесенного в пятницу, уточнение о том, что главный санитарный врач определит срок действия и форму документов при въезде для иностранцев, отсутствовало. Текст с этой формулировкой был размещен в думской электронной базе утром в понедельник.

Согласно тексту, "пассажиры, являющиеся иностранными гражданами, при отсутствии у них документации предъявляют документ, который содержит сведения об отрицательном результате исследования на наличие новой коронавирусной инфекции, проведенного методом полимеразной цепной реакции, и документ, удостоверяющий личность".

"Срок действия и форма документа, который содержит указанные сведения, устанавливаются главным государственным санитарным врачом Российской Федерации", - сказано в законопроекте. Данные поправки вносятся в Воздушный кодекс РФ и в Устав железнодорожного транспорта.

12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в ряде общественных мест. Поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения предполагают, что граждане старше 18 лет "смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации". Второй законопроект касается использования QR-кодов на железнодорожном и воздушном транспорте.

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