Владикавказ и Москва будут сотрудничать в образовательном проекте "Взаимообучение городов"

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 ноября. /ТАСС/. Управление образования Владикавказа и департамент образования и науки Москвы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта "Взаимообучение городов". Об этом сообщили в пресс-службе администрации местного самоуправления (АМС) города.

"Между управлением образования АМС Владикавказа и департаментом образования и науки Москвы подписано соглашение о сотрудничестве. Целью настоящего соглашения является взаимодействие сторон по реализации политики в сфере общего и дополнительного образования. Проект "Взаимообучение городов" - это новая форма сотрудничества российских педагогов. Специалисты из разных регионов имеют возможность обмениваться эффективными педагогическими практиками", - говорится в сообщении.

Идея взаимообучения городов была озвучена три года назад на международном форуме "Город образования", проходившем в Москве. Инициаторами выступили руководители муниципальных органов управления образованием нескольких российских городов, они предложили возложить функции модератора проекта на столичную систему образования. В этой роли выступило Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования города Москвы "Корпоративный университет московского образования".

В проекте используются такие формы взаимодействия, как посещение городов, где транслируются результативные механизмы системы образования, создание совместных рабочих групп, консультирование, обмен специалистами и информацией, организация различных встреч, семинаров, вебинаров, видеоконференций, онлайн-марафонов и так далее.