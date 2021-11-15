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Пандемия COVID-19
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Песков: введение QR-кодов регионами подтверждает актуальность регулирования этой сферы

При этом в Кремле считают, что пока рано говорить о применении законов о QR-кодах, так как работа над ними только началась

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Решения о введении QR-кодов регионами подтверждают необходимость законодательного регулирования в этой сфере на федеральном уровне, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Здесь прежде всего кабинет министров исходит из того, что нужно законодательное оформление действий [по введению QR-кодов] на федеральном уровне. И как раз отдельные решения, которые принимаются в рамках особых полномочий регионами, говорят об актуальности, необходимости, целесообразности и неизбежности подобных решений [кабмина]", - сказал Песков.

При этом Кремль пока не берется комментировать аспекты работы проектов законов о QR-кодах после их принятия, поскольку работа над документами в парламенте только началась.

"Законопроекты - проект правительства, поэтому детали нужно все спрашивать там", - сказал пресс-секретарь президента.

Представитель Кремля также заметил, что работа в парламенте по этим законопроектам "только начинается". "Вы чуть-чуть забегаете вперед", - сказал он представителям СМИ.

 

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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