Песков: введение QR-кодов регионами подтверждает актуальность регулирования этой сферы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Решения о введении QR-кодов регионами подтверждают необходимость законодательного регулирования в этой сфере на федеральном уровне, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В магазинах, кафе и на транспорте.

В магазинах, кафе и на транспорте. Как планируют использовать QR-коды с 1 февраля

"Здесь прежде всего кабинет министров исходит из того, что нужно законодательное оформление действий [по введению QR-кодов] на федеральном уровне. И как раз отдельные решения, которые принимаются в рамках особых полномочий регионами, говорят об актуальности, необходимости, целесообразности и неизбежности подобных решений [кабмина]", - сказал Песков.

При этом Кремль пока не берется комментировать аспекты работы проектов законов о QR-кодах после их принятия, поскольку работа над документами в парламенте только началась.

"Законопроекты - проект правительства, поэтому детали нужно все спрашивать там", - сказал пресс-секретарь президента.

Представитель Кремля также заметил, что работа в парламенте по этим законопроектам "только начинается". "Вы чуть-чуть забегаете вперед", - сказал он представителям СМИ.