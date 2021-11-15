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Песков: РФ будет делать все возможное для оказания Донбассу помощи в борьбе с ковидом

Пресс-секретарь российского президента признал, что сложности с оказанием Донбассу гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом существуют

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сложности с оказанием Донбассу гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом существуют, но Россия продолжит делать все от нее зависящее. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"В плане гуманитарной помощи, особенно в тяжелых условиях ковида, Россия делала и будет продолжать делать все возможное, - сказал он. - Конечно, с обеспечением гуманитарной помощи для Донбасса существуют сложности, но, несмотря на это, Россия будет делать все необходимое".

Отвечая на вопрос о том, готова ли Москва содействовать отправке Киевом вакцин европейских производителей в Донбасс, Песков подчеркнул, что киевские власти должны сами предложить руководству Донбасса направить вакцины в регион.

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