Песков: РФ будет делать все возможное для оказания Донбассу помощи в борьбе с ковидом

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сложности с оказанием Донбассу гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом существуют, но Россия продолжит делать все от нее зависящее. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В плане гуманитарной помощи, особенно в тяжелых условиях ковида, Россия делала и будет продолжать делать все возможное, - сказал он. - Конечно, с обеспечением гуманитарной помощи для Донбасса существуют сложности, но, несмотря на это, Россия будет делать все необходимое".

Отвечая на вопрос о том, готова ли Москва содействовать отправке Киевом вакцин европейских производителей в Донбасс, Песков подчеркнул, что киевские власти должны сами предложить руководству Донбасса направить вакцины в регион.