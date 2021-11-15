Песков заявил, что нехватка вакцин в некоторых регионах оперативно компенсируется

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Возникающая из-за повышенного спроса нехватка вакцин от коронавируса в ряде российских регионов восполняется в течение нескольких дней. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В некоторых регионах России в связи с повышенным спросом возникает в течение нескольких дней на временной основе нехватка тех или иных видов вакцин. Это все оперативно компенсируется, работа налаживается, необходимое количество подвозится", - сказал он.

1 ноября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вопрос с нехваткой вакцины "Спутник лайт" в некоторых регионах страны решен. 6 ноября министр сообщил, что поставки дополнительных объемов вакцины начнутся с 8 ноября.

Признание сертификатов

Москва надеется, что в обозримой перспективе удастся договориться о взаимном признании сертификатов от ковида РФ и других стран, сообщил Песков.

"Ведется работа о взаимном признании сертификатов о вакцинации, в данном случае наш Минздрав ведет эту работу", - сказал представитель Кремля. "Мы надеемся, что все-таки уже в обозримой перспективе положительный результат мы получим. Это важно для наших граждан", - подчеркнул Песков.

"Мы сейчас ожидаем, что завершится успешно работа по признанию сертификатов о вакцинации, это необходимо для всех граждан", - повторил он.