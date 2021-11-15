В Петербурге снизилось количество заявок волонтерам от пенсионеров на самоизоляции

"За период с 29 октября аккредитовано 589 волонтеров, количество выполненных заявок 66. За это время мы успели провести две акции", - рассказал он.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Штаб добровольцев, оказывающий помощь пожилым людям на самоизоляции в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, возобновивший работу в Петербурге с 29 октября, выполнил 66 заявок от пенсионеров, что намного меньше показателей весны 2020 года, сообщил в понедельник ТАСС руководитель пресс-службы Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга Дмитрий Антонов.

По его словам, пожилые люди стали намного реже обращаться за помощью в штаб добровольцев. Если весной 2020 года могло приходить до 200 заявок в день, то сейчас их не более пяти. "Так как наша акция направлена именно на невакцинированных пожилых старше 60, а таких, как я вижу из новостей, более 50%", - сообщил Антонов. Тем не менее волонтеры продолжают доставлять лекарства и продукты пенсионерам, которые еще не вакцинировались от COVID-19 и не переболели новой коронавирусной инфекцией.

Главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова в связи с ухудшением эпидемической ситуации в городе и увеличением числа госпитализаций подписала постановление, в котором взяла под контроль ситуацию по вакцинации от COVID-19 ряда категорий горожан, в том числе лиц старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Ранее председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец сообщал, что из 1,28 млн пожилых жителей города вакцинировано почти 50%.

В Петербурге действует введенный с 30 октября режим самоизоляции для невакцинированных неработающих граждан старше 60 лет. Им рекомендовано не выходить из дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазин, выгула домашних животных или выноса отходов.

Помимо помощи пожилым людям, в этом месяце региональный штаб общероссийской акции #МыВместе передал в больницу Святого Георгия медицинские перчатки и защитные очки. Также в рамках акции "Маленькие радости для врачей" в больницы с ковидными госпиталями - Покровская больница, больница Святого Георгия и больница им. С.П. Боткина - были переданы пироги, булочки и печенье.