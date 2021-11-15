Песков: Путину важно, чтобы все НКО действовали в русле российских законов

"Я не думаю, что это может быть предметом брифинга. Я только могу сказать, что в данном случае для президента очень важно, чтобы любые НКО действовали в рамках российского законодательства", - сказал Песков.

По его словам, в этом смысле к "Мемориалу" давно были вопросы". "С "Мемориалом", насколько мне известно, давно существуют проблемы в плане соблюдения норм российского законодательства. Это хорошо известный факт", - указал пресс-секретарь президента.

При этом он отметил, что Путину известно о решении писательницы Людмилы Петрушевской отказаться от звания лауреата Государственной премии, которую ей в 2002 году вручил президент. Причиной для этого она назвала намерение ликвидировать "Мемориал". "Разумеется, были на этот счет сообщения СМИ. Они были включены во все необходимые дайджесты", - сказал Песков.

Представитель Кремля не стал комментировать намерение Петрушевской. "Ситуация с "Мемориалом" - там же речь идет об иске. Пока каких-то судебных решений не принималось, поэтому считаем преждевременным давать какие-то комментарии", - подытожил он.