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Песков: Путину важно, чтобы все НКО действовали в русле российских законов

По словам пресс-секретаря российского президента, в этом смысле к "Мемориалу" "давно были вопросы"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президенту России Владимиру Путину важно, чтобы любые некоммерческие организации (НКО) соблюдали законодательство РФ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В понедельник журналисты спросили представителя Кремля об отношении президента к намерению властей ликвидировать правозащитную организацию "Мемориал".

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"Я не думаю, что это может быть предметом брифинга. Я только могу сказать, что в данном случае для президента очень важно, чтобы любые НКО действовали в рамках российского законодательства", - сказал Песков.

По его словам, в этом смысле к "Мемориалу" давно были вопросы". "С "Мемориалом", насколько мне известно, давно существуют проблемы в плане соблюдения норм российского законодательства. Это хорошо известный факт", - указал пресс-секретарь президента.

При этом он отметил, что Путину известно о решении писательницы Людмилы Петрушевской отказаться от звания лауреата Государственной премии, которую ей в 2002 году вручил президент. Причиной для этого она назвала намерение ликвидировать "Мемориал". "Разумеется, были на этот счет сообщения СМИ. Они были включены во все необходимые дайджесты", - сказал Песков.

Представитель Кремля не стал комментировать намерение Петрушевской. "Ситуация с "Мемориалом" - там же речь идет об иске. Пока каких-то судебных решений не принималось, поэтому считаем преждевременным давать какие-то комментарии", - подытожил он.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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