Мурашко поддержал предложение Голиковой присвоить НМИЦ Минздрава имя Евгения Чазова

"Конечно же, нужно поддержать инициативу Татьяны Алексеевны - этот центр давно уже в народе называют Чазовским, конечно же, он должен носить его имя", - сказал министр в понедельник на гражданской панихиде Чазова.

Академик РАН, почетный директор НМИЦ кардиологии Минздрава РФ Евгений Чазов умер 12 ноября в возрасте 92 лет. По данным Минздрава, академик будет похоронен в понедельник на Новодевичьем кладбище.

Глава Минздрава во время церемонии также заявил, что смерть Чазова - это тяжелая потеря. "Врач - это философ, мудрец, экспериментатор. Евгений Иванович - это человек, который достиг именно философского, всеобъемлющего понимания не только кардиологии, но и медицины. Это человек, который в науке и кардиологии шел путем не только создания направления, учеников, формирования целой системы оказания медицинской помощи, человек, который веря в силу науки, разрабатывая препараты тромболитические, как это иногда принято, веря и доказывая свою правоту, пробовал это лекарство на себе. Это смелые шаги, шаги человека, который уверен в своей правоте", - сказал он.