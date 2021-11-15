QR-код в пандемию: кто и как может его получить

Для вакцинированных

Для получения сертификата на "Госуслугах" важно предоставить паспорт, СНИЛС и полис ОМС в пункте вакцинации, убедиться, что данные совпадают с теми, что указаны в вашей учетной записи. После завершения курса вакцинации сертификат с QR-кодом должен появиться у вас в течение трех календарных дней на портале, в приложении "Госуслуги" и в приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус".

Сертификаты о вакцинации препаратом "Спутник Лайт" формируются на портале госуслуг спустя 21 день после вакцинации — когда в организме будет сформирован иммунитет к ковиду.

Для переболевших

Если вы переболели коронавирусом в течение последнего полугода и имеете подтвержденную учетную запись на "Госуслугах", вы получите сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 и QR-код, дополнительно ничего делать не потребуется.

Важно: для получения QR-кода нужно, чтобы факт заболевания был внесен в федеральный регистр переболевших ковидом. Если вы не обращались к врачу или переболели бессимптомно, то не сможете получить QR-код о перенесенной болезни.

Для сдавших ПЦР

Убедитесь, что лаборатория, в которой вы сдаете анализ, передает информацию в "Госуслуги". У вас должна быть подтвержденная учетная запись на портале, и при условии, что вы дали согласие на передачу информации о результатах теста "Госуслугам", результат появится в вашем личном кабинете в течение суток после сдачи анализа.