QR-код в пандемию: кто и как может его получить

15 ноября Совет Госдумы планирует рассмотреть законопроекты об обязательном введении QR-кодов на транспорте и в общественных местах страны. Если законы примут, то для перемещения на самолетах, поездах и междугородних автобусах, а также для посещения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли необходимо будет предъявить QR-код.
На данный момент система QR-кодов уже введена во всех регионах России, почти везде она работает, где-то вступит в силу в декабре. Пока что в стране нет единого списка мест, вход в которые доступен по QR-коду, в разных регионах перечень определен индивидуально.
Кому положен QR-код?
В России QR-коды доступны трем категориям граждан:
вакцинированным от коронавируса российскими вакцинами;
официально переболевшим ковидом в период за последние шесть месяцев;
сдавшим ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции и получившим отрицательный результат за последние 72 часа.
Во всех случаях код должен появиться в личном кабинете на портале "Госуслуги", москвичи могут получить его на сайте immune.mos.ru.
Все российские вакцины от коронавируса на данный момент недоступны для прививки несовершеннолетним. QR-код для переболевшего может получить в своем личном кабинете только ребенок старше 14 лет, имеющий паспорт и подтвердивший учетную запись на портале "Госуслуги".
Новые законопроекты о кодах, которые сейчас находятся на рассмотрении в Думе, предусматривают, что тем, кто младше 18 лет, получать QR-коды не нужно вообще, но пока централизованного решения в стране не принято.
Как получить QR-код?
Для вакцинированных
Для получения сертификата на "Госуслугах" важно предоставить паспорт, СНИЛС и полис ОМС в пункте вакцинации, убедиться, что данные совпадают с теми, что указаны в вашей учетной записи. После завершения курса вакцинации сертификат с QR-кодом должен появиться у вас в течение трех календарных дней на портале, в приложении "Госуслуги" и в приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус".
Сертификаты о вакцинации препаратом "Спутник Лайт" формируются на портале госуслуг спустя 21 день после вакцинации — когда в организме будет сформирован иммунитет к ковиду.
Для переболевших
Если вы переболели коронавирусом в течение последнего полугода и имеете подтвержденную учетную запись на "Госуслугах", вы получите сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 и QR-код, дополнительно ничего делать не потребуется.
Важно: для получения QR-кода нужно, чтобы факт заболевания был внесен в федеральный регистр переболевших ковидом. Если вы не обращались к врачу или переболели бессимптомно, то не сможете получить QR-код о перенесенной болезни.
Для сдавших ПЦР
Убедитесь, что лаборатория, в которой вы сдаете анализ, передает информацию в "Госуслуги". У вас должна быть подтвержденная учетная запись на портале, и при условии, что вы дали согласие на передачу информации о результатах теста "Госуслугам", результат появится в вашем личном кабинете в течение суток после сдачи анализа.
Что делать, если положенный мне QR-код не появился на "Госуслугах"?
Для вакцинированных
Портал "Госуслуги" сообщает, что с проблемами при получении сертификата сталкивается до 20% пользователей из-за задержек или ошибок во время получения информации от медорганизаций. Если сертификата нет в положенный срок, следуйте следующему алгоритму:
- В личном кабинете проверьте данные паспорта и СНИЛС и статус своей учетной записи — она должна быть подтвержденной.
- Если все верно, подайте жалобу через форму обратной связи. При получении жалобы выдается временный сертификат с QR-кодом. Он действует 14 дней и аннулируется после получения ответа от ведомства.
- Если решить проблему не удалось,обратитесь в медорганизацию, где делали прививку, и уточните, какие данные о вас внесены в регистр вакцинированных. Проверить нужно: ФИО, СНИЛС, паспорт и дату рождения. В случае ошибки попросите организацию исправить ваши данные и отправить их заново.
Для переболевших
На портале "Госуслуги" рекомендуют: "Если вы переболели COVID-19 и у вас есть официальный диагноз (коды МКБ-10 U07.1 и U07.2), но не видите сведения о перенесенном заболевании в приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус", оставьте обращение в форме обратной связи. Внимательно читайте подсказки на форме и постарайтесь указать как можно больше подробной информации. Это поможет решить вопрос в кратчайшие сроки".
Для сдавших ПЦР
Если QR-код не появляется, отправить жалобу можно в форме обратной связи на портале "Госуслуги". Выберите тематику сообщения "QR-код ПЦР-теста".
Как получить QR-код иностранцу в России?
Иностранным гражданам в России для посещения общественных мест и массовых мероприятий необходимо будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест.
Иностранцы, работающие в Москве, могут получить код, заполнив форму на сайте immune.mos.ru. Для этого понадобится информация о серии и номере документа, удостоверяющего личность и номер патента на работу в РФ. При этом для получения QR-кода данные должны совпадать с указанными данными при вакцинации, регистрации заболевания в медицинской организации или сдаче ПЦР-теста.
Также информация о вакцинации доступна в личном кабинете у иностранцев, имеющих подтвержденный профиль на портале "Госуслуги".
Сейчас иностранцев в РФ прививают вакциной "Спутник Лайт", в зависимости от региона это происходит за собственный счет или за счет работодателя. В России сертификаты о прививке за рубежом недействительны, так как иностранные организации не передают в Минздрав сведения о вакцинированных и такая информация не попадает на Госуслуги.
Можно ли вместо QR-кода показать сертификат о вакцинации или другой документ?
На месте проверки документа в любом случае вас попросят предъявить QR-код. Показать его можно с помощью электронного или бумажного носителя.
С 8 ноября форма сертификата о вакцинации от ковида несколько изменилась, теперь она содержит больше данных: подробную информацию о владельце, данные о вакцинации, ревакцинации, сведения о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации, информацию о перенесенном ковиде. Кроме того, в документе предусмотрено место для QR-кода.
При желании граждане могут получить сертификат на бумажном носителе вместе со всей необходимой информацией и соответствующим QR-кодом. Для этого можно распечатать его самостоятельно с помощью личного кабинета на портале "Госуслуги" или обратиться в МФЦ. Проживающим в сельской местности или на отдаленных территориях документ должны предоставить исполнительные власти субъекта РФ в сфере здравоохранения.