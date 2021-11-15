Умер настоятель Важеозерского Спасо-Преображенского мужского монастыря архимандрит Иларион

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Настоятель Важеозерского Спасо-Преображенского мужского монастыря архимандрит Иларион (Кильганов) умер на 76-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом в понедельник сообщается Telegram-канале рабочей группы при патриархе.

"14 ноября 2021 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 76-м году жизни скончался духовник Петрозаводской епархии, настоятель Важеозерского Спасо-Преображенского мужского монастыря архимандрит Иларион (Кильганов)", - говорится в сообщении.

С 11 ноября монастырь закрыт для посещений в связи с карантином.

Как сообщила в понедельник пресс-служба республиканского правительства, в связи с кончиной архимандрита соболезнования выразил глава Карелии Артур Парфенчиков. По данным пресс-службы, благодаря архимандриту Илариону были полностью отреставрированы храмы, восстановлены часовни, колокольня, построены два братских корпуса монастыря, воздвигнуты новые Святые Врата. "Для тысяч паломников из Карелии и других регионов нашей страны Важеозерский монастырь стал особым духовным местом. Для каждого человека архимандрит Иларион находил доброе слово, совет и наставление", - цитирует пресс-служба слова главы республики.

Ранее, пресс-служба монастыря сообщала, что у отца Илариона подтвердился коронавирус, поражение легких составляло 50%.